За крок до дефолту: Росія пропустила платіж за єврооблігаціями

Комітет з визначення кредитних деривативів (CDDC) прийшов до висновку, що Росія порушила умови виплат за єврооблігаціями, пропустивши виплату відсотків на суму $1,9 мільйона, яка може спричинити страхові виплати за кредитно-дефолтними свопами на мільярди доларів. Це рішення також наближає Росію до першого великого дефолту за зовнішнім боргом за понад століття.

CDDC заявив, що за кредитно-дефолтними свопами сталася подія "невиплати", оскільки Росія не включила додатковий відсоток у прострочену виплату за єврооблігаціями, здійснену на початку травня, пише Bloomberg.

Незважаючи на порівняно невелику суму, пропущена виплата відсотків призведуть до закриття всіх непогашених кредитно-дефолтних свопів Росії, які охоплювали $1,5 мільярда російського боргу станом на кінець квітня.

Водночас Bloomberg зазначає, що несплати $1,9 мільйона недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими російськими євробондами, умови випуску яких передбачають мінімальний поріг у розмірі щонайменше $75 млн.

Рішення CDDC пов’язане із затримкою погашення Росією облігації на початку квітня. Тоді Росія заявила про виплати на євробондамиу рублях. CDDC визнала такі дії як "можливу несплату". Але врешті-решт Росія провела цю виплату у доларах за кілька днів до закінчення 30-денного пільгового періоду 4 травня.

Саме протягом цього пільгового періоду накопичилися $1,9 мільйона відсотків, рішення щодо яких прийняв CDDC.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту". Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.