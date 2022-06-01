Виробництво автомобілів в Росії впало у 7 разів

Виробництво легкових автомобілів в Росії на тлі запровадження міжнародних санкцій у квіті впало в 6,8 рази (на 85,4%) порівняно з квітнем минулого року – до рекордно низького показника в 19,9 тисяч машин.

Як свідчать дані Росстату, порівняно з попереднім місяцем виробництво легкових авто в РФ зменшилось на 53,1%, повідомляє російський Інтерфакс.

Загалом за січень-квітень російські автозаводи виробили приблизно 264 тисячі легкових автомобілів, що на 47,4% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас виробництво вантажівок у квітні впало на 30,3%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, – до 12,3 тис. штук. Порівняно з березнем падіння становило 13,2%.

За 4 місяці виробництво російських вантажних автомобілів, як випливає з даних Росстату, становило 52,5 тис. одиниць, що на 5,9% менше, ніж за січень-квітень 2021 року.

Випуск автобусів допустимою максимальною масою понад 5 тонн у квітні трохи перевищив 1000 штук, що на 15,8% менше в річному обчисленні. Однак за підсумками 4 місяців цей показник зріс на 1,5% – до 3,8 тисяч одиниць.