Туреччина подарувала безпілотник Bayraktar для України, на який литовці зібрали 6 мільйонів євро (оновлено)

Міноборони Литви підписало угоду з Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини, яка передбачає придбання безпілотника Bayraktar, кошти на який зібрали мешканці Литви.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Twitter.

"Сьогодні в Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Ця угода відкриває шлях до купівлі Bayraktar, на який литовці зібрали майже 6 млн євро за 3 дні!", – написав литовський міністр.

Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022

Згодом Анушаускас повідомив, що виробник турецьких безпілотників погодивася передати Литві безпілотник Bayraktar-ТВ2 для України безкоштовно, за винятком вартості озброєння.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

Ініціатор збору коштів Андрюс Тапінас уточнив, що на озброєння для безпілотника витратять 1,5 млн євро, укомплектований Bayraktar-ТВ2 передадуть Литві за три тижні, після чого його доставлять до України.

"Решта грошей – 4,4 млн євро – за бажанням турецької сторони буде використано для гуманітарної, оборонної та логістичної допомоги Україні. Ми зустрінемося з експертами Литви та України і вирішимо, як будуть витрачатися гроші. Кожне витрачене євро буде публічним і перевіреним незалежною аудиторською компанією", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, кампанію зі збору коштів на придбання безпілотника Bayraktar для Збройних Сил України організував литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. Кошти почали збирати гроші 25 травня і за три доби була зібрана запланована сума у 5 млн євро, яку відпочатку організатори планували зібрати за три тижні. Загалом станом на 31 травня в рамках кампанії було зібрано 5,92 млн євро.

Тапінас зазначав, що почав збирати кошти, щойно Міністерство національної оборони Литви провело перемовини з турецькою стороною і підтвердило можливість придбання безпілотника. За його словами, більшість перерахованих сум становила від 1 до 100-200 євро, 95% учасників кампанії були з Литви.