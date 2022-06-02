"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через обстріл на Львівщині
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, затримуються такі поїзди:
- № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
- № 18 Львів – Харків
- № 37 Ужгород – Одеса
- № 13 Київ – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харків
- № 96 Рахів – Київ
- № 95 Київ – Рахів
- № 1 Івано-Франківськ – Харків
- № 43 Івано-Франківськ – Київ
- № 14 Солотвино – Київ
- № 38 Одеса – Ужгород
- № 25 Рахів – Одеса
- № 29 Київ – Ужгород
Також зазначається, що сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів: № 6155 Львів – Лавочне, № 6187 Львів – Мукачево та № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).
Крім того, № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються", – наголошують в "Укрзалізниці".
Також наголошується, що компанії з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
Увечері 1 червня внаслідок влучення крилатої ракети по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці виникла необхідність відновлення контактної мережі. Через це затримувалися поїзди №30 Ужгород – Київ, №13 Солотвино – Київ та №145 Львів – Ужгород. Крім того, повідомлялося про п'ятьох постраждалих.