"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через обстріл на Львівщині

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки низки поїздів унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, затримуються такі поїзди:

№ 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя

№ 18 Львів – Харків

№ 37 Ужгород – Одеса

№ 13 Київ – Солотвино

№ 45 Ужгород – Харків

№ 96 Рахів – Київ

№ 95 Київ – Рахів

№ 1 Івано-Франківськ – Харків

№ 43 Івано-Франківськ – Київ

№ 14 Солотвино – Київ

№ 38 Одеса – Ужгород

№ 25 Рахів – Одеса

№ 29 Київ – Ужгород

Також зазначається, що сьогодні впродовж дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів: № 6155 Львів – Лавочне, № 6187 Львів – Мукачево та № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне).

Крім того, № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються", – наголошують в "Укрзалізниці".

Також наголошується, що компанії з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Увечері 1 червня внаслідок влучення крилатої ракети по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці виникла необхідність відновлення контактної мережі. Через це затримувалися поїзди №30 Ужгород – Київ, №13 Солотвино – Київ та №145 Львів – Ужгород. Крім того, повідомлялося про п'ятьох постраждалих.