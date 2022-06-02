Саудівська Аравія вироблятиме більше нафти, якщо видобуток РФ впаде внаслідок санкцій, – FT

Саудівська Аравія повідомила західним союзникам, що готова збільшити виробництво нафти, якщо видобуток у РФ істотно впаде через санкції.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

На думку Саудівської Аравії, хоча нафтовий ринок наразі дуже напружений, що сприяло зростанню цін, реального дефіциту на ньому поки що не спостерігається, зазначають джерела, обізнані з обговоренням, яке відбулося перед щомісячною зустріччю альянсу виробників нафти ОПЕК+ у четвер.

Однак ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після епідемії коронавірусу підвищує попит, а ймовірність істотного зниження видобутку нафти в РФ зросла. До вторгнення в Україну Росія виробляла понад 10% світової нафти.

Видання нагадує, що між США і саудівським керівництвом були напружені відносини. Саудівська Аравія неодноразово відкидала заклики Білого дому та G7 негайно наростити нафтовидобуток, проте кілька візитів в останні тижні делегації США високого рівня, зокрема координатора політики Білого дому з питань Близького Сходу Бретта Макгурка та посланника Білого дому з енергетики Амоса Хохштейна, допомогли поліпшити відносини.

Відтак Саудівська Аравія погодилася змінити тон і пішла на зближення з позицією США. Вона також запевнила, що напросить видобуток, якщо на нафтовому ринку виникне дефіцит пропозиції.