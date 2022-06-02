Продажі нових авто в Україні в травні зросли удвічі у порівняні з квітнем

У травні 2022 році український автопарк поповнили 2,5 тис. нових легкових автівок, що удвічі більше, ніж у квітні.

Водночас, як повідомляє Укравтопром, це на 70% менше ніж у травні 2021 року.

Лідером травня стала марка Toyota. Упродовж місяця українці придбали 411 машин цієї марки, що на 63% менше, ніж рік тому.

Друге місце у Renault, було придбано 289 нових авто, що на 73% менше, ніж у травні 2021 року.Третю сходинку рейтингу посіла Skoda із 187 новими автівками – це на 70% менше, ніж торік.

До п’ятірки лідерів продажів також увійшли Volkswagen (169, -57%) та Hyundai (161, -61%).

Всього з початку року перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.