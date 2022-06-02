Фотобанк Pixabay призупинив роботу в Росії

Банк безкоштовних фотографій Pixabay повністю зупиняє роботу в РФ.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми глибоко стурбовані і рішуче виступаємо проти незаконної війни Росії в Україні. Після ретельного обмірковування ми ухвалили рішення повністю призупинити наше обслуговування в Росії до подальшого повідомлення. Це означає, що користувачі не зможуть отримати доступ до Pixabay з Росії", – наголосив представник Pixabay.



У компанії наголосили, що це матиме значний вплив на російських користувачів, зокрема й тих, хто не підтримує війну, але Pixabay переконаний у правильності свого рішення продемонструвати в такий спосіб підтримку Україні і українському народу.

Як повыдомлялося, напередодні сервіс для графічного дизайну Canva також оголосив, що йде з російського ринку, та відключив доступ користувачам із РФ.