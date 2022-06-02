"Нафтогаз" прийняв 8,8 мільйона нових клієнтів як постачальник "останньої надії"

З 1 червня 2022 року постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, опинились в ситуації, внаслідок якої не можуть виконувати свою роботу. Ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ця інформація актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

"Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

За даними телеграм-каналу Монополіст, абоненти постачальників з групи ЙЕ Енергія (облгаз-збути) Дмитра Фірташа перейшли на постачальника останньої надії (ПОН), яким є ГК "Нафтогаз України". Їхня абонентська база складає близько 7 млн домогосподарств. До війни газ споживали близько 12 млн домогосподарств.

Договори постачальників з Нафтогазом на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн/куб, укладені в квітні 2021 року строком на рік, припинили свою дію. А нові Нафтогаз не став укладати.

Напередодні, 28 травня, Кабмін своїм розпорядженням №429 передав раніше арештовані облгази в управління Чорноморнафтогазу – дочці Нафтогазу.

25 травня Печерський райсуд передав 26 облгазів включаючи 20 облгазів з Регіональної газової групи (РГК) Дмитра Фірташа, Нацагентству з управління активами, отриманих корупційним шляхом (АРМА).

Привабливість газового бізнесу Фірташа ґрунтувалась на взаємодії компаній з постачання газу та операторів газорозподільчих мереж (облгазів).