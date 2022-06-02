Найбільша біржа фрілансу у світі заблокувала користувачів з Росії та Білорусі

Глобальна платформа для пошуку віддаленої роботи Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на лист, який отримують користувачі від компанії.

У листі зокрема, пропонується фрілансерам переїхати в іншу країну, щоб відновити доступ до платформи.

"Відсьогодні ми призупинили доступ до вашого облікового запису Upwork, оскільки наші записи показують, що ви перебуваєте в одній із цих країн (Росія чи Білорусь, – ред.)", – йдеться у листі.

Також у листі міститься посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після релокації.

Як повідомлялося, 7 березня Upwork повідомив, що призупиняє бізнес у Росії та Білорусі на невизначений термін через війну в Україні. Клієнти з цих країн не могли створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та відображатися в пошуку.

"Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця. Закриття Upwork – це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT. Тільки через те, що вони мовчать, коли їхній диктатор убиває жителів нашої країни", – прокоментував тоді міністр цифрової траснформації Михайло Федоров.