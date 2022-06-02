Нацкомісія з фондового ринку призупинила ліцензії 23 компаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила рішення щодо тимчасового зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності 23 компаніям.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Зазначається, що підставою стало невиконання ними рішення регулятора щодо подання інформації про об’єкти права власності РФ як держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

"Зважаючи на ризик вчинення порушень та здійснення негативного впливу на роботу ринків капіталу під час війни, комісія зупинила ліцензії таких компаній", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ліцензії призупинили: АТ "Кристалбанк", АТ "Поліокомбанк", ПпрАТ "Експерт-Капітал", ТОВ "Інвест Інсіті", ТОВ "Артель-Фінанс", ТОВ "Бенефіт Брок", ТОВ "ЛФЦ-брок", ТОВ "Нафта-Інвест", ТОВ "Незалежний реєстратор "Аверс", ТОВ "Новавест", ТОВ "Он-лайн капітал", ТОВ "Перший регіональний фондовий дім".

Крім того, призупинені ліцензії ТОВ "Стандарт", ТОВ "Таврійські цінні папери", ТОВ "Тесла Капітал Менеджмент", ТОВ "Україна-Капітал", ТОВ "Укрреєстр-Харків", ТОВ "Укрфінком", ТОВ "Фінансист", ТОВ "Фінаста", ТОВ "ФГІ", ТОВ "Фінансова компанія "Авіста-брок", ТОВ "Фінансова компанія "Сократ".

Ліцензії вищевказаних компаній зупинені до дати закінчення дії воєнного стану.