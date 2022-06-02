Угорщина не планує відмовлятися від російського газу, – голова МЗС

Угорщина прагматично підходить до питань постачання енергоносіїв, тому наразі не бачить альтернативи для імпорту газу з Росії.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив під час Бакинського енергетичного форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"85% споживаного газу в Угорщині припадає на російський. Це пов'язано з інфраструктурою та наявністю газу. Тому ми до цього питання підходимо прагматично", – сказав Сіярто.

Міністр наголосив, що поки не буде розширено пропускну спроможність газопроводу TANAP (проходить з Азербайджану через Грузію та Туреччину до грецького кордону, потужність 16 млрд кубометрів на рік), про альтернативу говорити не доводиться.

"Поки не буде збільшено пропускну спроможність трубопроводу ТANAP і не вкладено інвестиції, альтернативні джерела постачання для нас виглядають нереальними", – додав очільник МЗС Угорщини.

Раніше Сіяйрто заявляв, що Угорщина у 2023 році може розпочати закупівлю газу в Азербайджану у незначних обсягах.

Читайте також: Угорщина знову блокує затвердження нових санкцій ЄС проти Росії, – Bloomberg

Як повідомлялося, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Однак вже після досягнення домовленостей на рівні лідерів країн Євросоюзу тепер Будапешт вимагає виключити з санкційного списку патріарха Кіріла, який очолює Російську православну церкву і активно підтримує розв’язану Владіміром Путіним війну.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.