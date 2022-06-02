Данський виробник "розумних" лічильників йде з Росії та Білорусі

Данський виробник рішень для інтелектуального обліку комунальних послуг компанія Kamstrup припиняє свою діяльність в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє данська газета Berlingske з посиланням на представників компанії.

В компанії нагадали, що рішення про припинення торгівлі з РФ та Білорусією було ухвалено ще у березні через вторгнення Росії в Україну.

В Kamstrup уточнили, що наразі припиняється робота російського офісу та співпраця з місцевими дилерами.

Зазначається, що в Росії Kamstrup має річний оборот від 5 млн до 10 мільйонів данських крон. Це незначна частина загального обороту компанії, який у 2021 році становив 2,4 мільярда данських крон.

Данська компанія Kamstrup була заснована в 1946 році і має співробітників у більш ніж 20 країнах світу, спеціалізується на виробництві "розумних" лічильників тепла, води та електроенергії.

Kamstrup – на сьогоднішній день єдина данська компанія, яка вирішила припинити свою діяльність у Росії після вторгнення країни в Україну, яке почалося 24 лютого цього року.