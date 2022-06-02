Казахстан планує збільшити експорт нафти майже вдвічі, – міністр енергетики
Про це заявив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков на Бакинському енергетичному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Цього року наш експорт нафти складе близько 55 млн. тонн, потім очікуємо підвищення обсягу експорту до 60 млн тонн. Після 2024 року експорт нафти може досягти 100 млн тонн", – сказав Акчулаков.
Він уточнив, що цього року видобуток нафти в країні складе близько 87 млн тонн.
"Велика частина нафти експортується до країн Європи та до Китаю", – зазначив Акчулаков.
Міністр додав, що всі проблеми з експортом нафти, що виникли раніше через аварію на переватажувальному комплексі КТК в Росії вирішені і "зараз він працює на всі 100%".
Щодо природного газу, міністр зазначив, що річний видобуток його в Казахстані становить 55-56 млрд кубометрів, однак збільшити його експорт складно.
"Справа в тому, що весь обсяг газу, що видобувається, є попутним, більша частина якого закачується назад для підтримки видобутку нафти", – пояснив міністр.
Він зазначив, що частина газу також йде на внутрішнє споживання, яке щороку зростає.
"З огляду на ці фактори можна сказати, що роль газу в експорті Казахстану не дійде до такого рівня і значущості, як це відбувається з нафтою", – сказав Акчулаков.