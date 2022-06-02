Казахстан планує збільшити експорт нафти майже вдвічі, – міністр енергетики

Казахстан має потенціал для збільшення експорту нафти з 55 млн тонн у 2022 році до 100 млн тонн після 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков на Бакинському енергетичному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього року наш експорт нафти складе близько 55 млн. тонн, потім очікуємо підвищення обсягу експорту до 60 млн тонн. Після 2024 року експорт нафти може досягти 100 млн тонн", – сказав Акчулаков.

Він уточнив, що цього року видобуток нафти в країні складе близько 87 млн ​​тонн.

"Велика частина нафти експортується до країн Європи та до Китаю", – зазначив Акчулаков.

Міністр додав, що всі проблеми з експортом нафти, що виникли раніше через аварію на переватажувальному комплексі КТК в Росії вирішені і "зараз він працює на всі 100%".

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Щодо природного газу, міністр зазначив, що річний видобуток його в Казахстані становить 55-56 млрд кубометрів, однак збільшити його експорт складно.

"Справа в тому, що весь обсяг газу, що видобувається, є попутним, більша частина якого закачується назад для підтримки видобутку нафти", – пояснив міністр.

Він зазначив, що частина газу також йде на внутрішнє споживання, яке щороку зростає.

"З огляду на ці фактори можна сказати, що роль газу в експорті Казахстану не дійде до такого рівня і значущості, як це відбувається з нафтою", – сказав Акчулаков.