Нацбанк запропонував підвищити податки на імпорт некритичних товарів

Національний банк України (НБУ) пропонує окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту – і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом, – а також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту", – сказав заступник голови НБУ.

Гелетій пояснив, що ці кроки стимулюватимуть надходження до держбюджету і дозволять підтримати українського виробника. Крім того, це знизить тиск на валютний ринок.

Своєю чергою заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук уточнив, що система критичного імпорту добре спрацювала у перші місяці війни, коли дозволила обмежити попит на валюту за окремими напрямками.

"Але після того, як економіка почала відновлюватися, цей механізм почав гальмувати її відновлення... Саме з цим було пов'язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки", – сказав він.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.