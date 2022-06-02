Нацбанк відновить публікацію макроекономічного прогнозу

Національний банк України (НБУ) планує повернутися до публікації макропрогнозу у липні.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, інформує Інтерфакс-Україна.

"Вже зараз ми думаємо, що нам потрібно відновлювати наш стандартний цикл підготовки макропрогнозу, і ми очікуємо, що вже в липні на нашому наступному засіданні комітету монетарної політики ми детально обговорюватимемо прогноз і повернемося до публікації його основних цифр", – сказав заступник голови НБУ.

За його словами, НБУ очікує, що найближчими місяцями інфляція поступово підвищуватиметься, хоча й не так різко, як у попередні місяці. На інфляційні очікування населення впливають військові дії, які важко прогнозувати, уточнив заступник голови.

Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки.