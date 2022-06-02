Україна підписала угоду з ЄС про екстрену допомогу на 330 мільйонів євро

Підписано угоду про реалізацію Програми ЄС з підтримки України в надзвичайних ситуаціях вартістю 330 мільйонів євро.

Документ підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та заступниця голови Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова, повідомляє пресслужба українського уряду.

Екстрений пакет допомоги від ЄС передбачає надання фінансової, технічної та іншої допомоги для:

забезпечення доступу населення до їжі, готівки, охорони здоров’я та гігієни, житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та інших відповідних товарів під час та одразу після завершення військового конфлікту;

посилення захисту цивільного населення, активістів та інших жертв військового конфлікту;

підтримки українських учнів та студентів-біженців та систем освіти в країнах, які їх приймають;

підтримки ВПО і осіб, які повернулися, на всіх рівнях (від початкової до вищої освіти та професійної підготовки);

підтримки органів державної влади України;

забезпечення доступу до засобів захисту цивільному населенню, медичним працівникам і службам екстреного реагування;

підтримки подальшої імплементації Угоди про асоціацію/ПВЗВТ;

підтримки відповідних закладів культури України, громадських установ та організацій, які працюють у сфері культури та творчості і займаються збереженням культурної спадщини України;

підтримки планування на випадок надзвичайних обставин для кращого проведення рятувальних робіт після завершення війни / під час припинення вогню;

придбання та розповсюдження комплектів сільськогосподарського інвентарю серед малих фермерських господарств, що розташовані в районах, які постраждали від військового конфлікту, або районах, де були порушені ланцюжки поставок;

забезпечення безперервної діяльності, фінансової та іншої підтримки малим фермерським господарствам і підприємствам, зокрема для відновлення бізнесу за кордоном;

підвищення спроможності і фінансової стійкості організацій громадянського суспільства та ЗМІ;

стратегічного планування та відновлення внаслідок військового конфлікту цивільної і транспортної інфраструктури;

підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.

Як повідомлялося, Кабмін 31 травня схвалив проєкт угоди "Програма ЄС з підтримки України в надзвичайній ситуації", яка дозволить залучити допомогу від ЄС на загальну суму 330 мільйонів євро.