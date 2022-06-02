Американська ІТ-компанія Palantir може відкрити офіс в Україні, – Офіс президента

Американський розробник програмного забезпечення для аналізу даних Palantir готова відкрити офіс в Україні та готувати спільні розробки з українськими фахівцями.

Про це CEO компанії Palantir Алекс Карп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та віце-прем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, повідомляє Офіс президента.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації.

"Ваш візит в Україну – це позитивний сигнал того, що попри повномасштабну війну Україна відкрита для бізнесу та готова до співпраці. Ми раді, що Palantir готовий інвестувати в Україну й допомагати нам у боротьбі з Росією на цифровому фронті", – наводяться у повідомленні слова Зеленського.

Президент також зауважив, що Алекс Карп – перший із генеральних директорів великих західних корпорацій, який особисто здійснив поїздку до Києва з початку повномасштабної війни.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про заходи з протидії кіберзагрозам з боку Росії.

"Сучасна війна змінила правила, і велику роль у ній відіграють саме технології. Для нас надважлива співпраця з Palantir, адже це допоможе нам посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога", – зазначив Федоров.

Palantir – компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних. Основні замовники – інвестиційні банки, спецслужби та хедж-фонди. Крім Алекса Карпа, серед її засновників є також Пітер Тіль – співзасновник PayPal та один із перших інвесторів Facebook.