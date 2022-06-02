Колишній заступник міністра Гримчак отримав 10 років тюрми за хабар, – САП

Суд призначив покарання підозрюваному в корупції ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. На сьогодні його скеровано для виконання", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало заступника Гримчака та його помічника у серпні 2019 року під час одержання частини хабаря на суму $480 тис.

За даними слідства, чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Юрій Гримчак – політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". На час затримання обіймав посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених осіб.