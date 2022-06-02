Прокуратура почала розслідувати вивезення вкраденого окупантами зерна через Крим

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактами порушення російськими суднами порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї з метою перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, кілька суден під прапором РФ здійснюють незаконне ввезення на окуповану територію півострова викраденого з Херсонської та Запорізької областей зерна. Надалі окупанти переправляють його через закриті морські порти півострова Крим до третіх країн.

У прокуратурі нагадують, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, відтак гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

"Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", – зазначається у повідомленні.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному управлінню СБУ в АР Крим та м. Севастополі.

Як повідомлялося, Туреччина дозволяє російським суднам з вкраденим на окупованих територіях України зерном заходити в свої порти, а також стала найбільшим покупцем російської нафти, яку відвантажують з портів на Чорному морі.

Напередодні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що передав раднику президента Туреччини список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари.