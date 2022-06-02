США запровадили санкції проти російського мільярдера Мордашова та "Сєвєрсталі"

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесла до санкційного списку ще 17 росіян та 16 російських компаній.

Як повідомляється на сайті Американського Мінфіну, в тому числі санкції запроваджено щодо російського мільярдера Олексія Мордашова та трьох членів його родини, а також головного його активу – металургійної компанії "Сєвєрсталь".

Також під санкції потрапили пов’язані з Мордашовим компанії "Сєвєргруп" і Nordgold.

Крім того, до санкційного списку увійшли міністр економіки РФ Максим Решетніков, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, гендиректор "Об’єднаної авіабудівної корпорації" Юрій Слюсарь, близький до Владіміра Путіна музикант Сєргєй Ролдугін, а також ряд інших російських чиновників та бізнесменів.

Крім того, санкції запроваджено щодо 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами. В тому числі, до пов’язаних з Владіміром Путіним яхт Gracefull та Olympia.

Як повідомлялося, у січні 2018 року США вже ввели санкції проти компанії "Силові машини" Мордашова через скандал з постачанням газових турбін Siemens в окупований Крим в обхід заборони з боку ЄС, при цьому концерн Siemens, який стверджував, що його ввели в оману, уникнув санкцій