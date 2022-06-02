Нацбанк не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив під час брифінгу, присвяченому підвищенню облікової ставки, повідомляє Finbalance.

"Поки що цей час повернення до плаваючого курсу не настав, і наразі достеменно зазначити, коли це відбудеться, назвати конкретну дату, коли почнеться відбуватися перехід/повернення до плаваючого курсоутворення, ми не можемо", – сказав Гелетій.

"Для цього необхідно, щоб настали відповідні макроекономічну передумови. І це має забезпечити, щоб цей перехід був м`яким для ринку та не супроводжувався шоками на ньому чи надмірними курсовими коливаннями. Важливою умовою переходу від фіксованого курсу до плаваючого є активніша робота, переш за все, фінансового ринку та стабілізація валютних надходжень", – додав заступник голови НБУ.

В цьому контексті він наголосив на важливості відновлення оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичні категорії імпорту.

"Це сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, зниженню обсягів імпорту і відповідно стимулюватиме українських виробників. Як наслідок, повинний зменшитися тиск на валютний ринок", – зазначив Гелетій.

За його словами, наступним важливим кроком буде підвищення ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Це також опосередковано сприятиме зростанню відсоткових ставок за депозитами і таке рішення дасть змогу знизити перетікання гривні на валютний ринок і пом`якшити девальваційний тиск", – додав Гелетій.

Водночас він припустив, що запроваджені Нацбанком жорсткі обмеження на валютному ринку можуть змінюватися.

"Ми постійно моніторимо детально ситуацію на валютному ринку. І з врахуванням цього, можна сказати, "тюнінгуємо", удосконалюємо обмеження на підставі проведеного аналізу інформації, з огляду на те, що відбувається на ринку. І коригування, як ви могли переконатися впродовж останніх місяців, власне, відбуваються як в бік послаблення, так і в деяких моментах у напрямку впровадження більш жорстких заходів", – наголосив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, на початку березня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні. Однак згодом він запевнив, що Нацбанк планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

Водночас заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук зазначав, що Національний банк наразі вбачає більше переваг від фіксації обмінного курсу гривні, однак припускає його корекцію.