Держспецзв’язку попередила про нову кібератаку через листи про зміну нарахування зарплат

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.