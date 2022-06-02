Уряд Росії витратить 17 мільярдів рублів з резервного фонду Путіна на порятунок авіакомпаній

Уряд РФ докапіталізує російські авіакомпанії за кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

На придбання облігацій трьох російських авіаперевізників – "Уральські авіалінії", "Сибір" і "Аврора" – з ФНБ виділять 17 мільярдів рублів ($270 млн за поточним курсом), пише російський "Коммерсант".

Причиною необхідності фінансової підтримки авіакомпаній в російському уряді називають вплив санкцій.

Зокрема, на придбання облігацій авіакомпанії "Сибір" планується спрямувати понад 13,7 млрд руб., "Уральських авіаліній" – 3 млрд руб., "Аврори" – близько 366 млн рублів.

Наприкінці квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що уряд докапіталізує "Газпромбанк" на 50 мільярдів рублів за рахунок коштів ФНБ. Рішення про підтримку з фонду також прийнято щодо "Аерофлоту" та ряду інших російських компаній.

Як повідомлялося, наприкінці травня Державна дума РФ дозволила російському уряду без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету.

Наприкінці квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету РФ у 2022 році може становити як мінімум 1,6 трлн рублів ($21,5 млрд за курсом на той час), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ). Водночас він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.