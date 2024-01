S&P погіршило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з "CCC+" до "ССС" у зв'язку з військовими діями на території України.

Як зазначається у пресрелізі агентства, рейтинг "Укрзалізниці" також внесено у список на перегляд із негативним прогнозом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російсько-український конфлікт продовжує створювати значні ризики для економічного зростання України, фінансової стабільності, зовнішньої позиції та державних фінансів, збільшуючи ризик нестачі ліквідності на суверенному рівні", – наголошується у повідомленні агентства.

S&P вказує на невизначеність щодо здатності уряду України продовжувати надавати постійну та надзвичайну фінансову підтримку "Укрзалізниці" і вважає, що активи компанії знаходяться під загрозою подальшого пошкодження та, можливо, виходу з ладу, що вплине на її здатність генерувати грошові потоки.

"Враховуючи негативний вплив конфлікту на грошові потоки компанії, ми вважаємо, що здатність "Укрзалізниці" погасити борг ослабла... Ми вважаємо, що без додаткового державного втручання або значного скорочення операційних витрат "Укрзалізниці", ймовірно, доведеться реструктурувати свій графік платежів або оголосити дефолт за виплатою боргу протягом 12 місяців, оскільки існуюча ліквідність буде вичерпана", – вважають аналітики S&P.

В агентстві також вказують на те, що операційні показники залізничної компанії невизначені на тлі російсько-українського конфлікту, зокрема, вантажопотік у березні-квітні впав удвічі до минулого року.

Водночас у S&P визнають, що майбутні платежі "Укрзалізниці" в 2022-2023 невеликі ($125 млн у найближчі 12 місяців, у тому числі $36 млн у липні цього року) і наступний великий платіж припадає на 2024 рік.

"Ми оцінюємо ліквідність компанії як слабку, при цьому коефіцієнт ліквідності (ratio of sources to uses) значно нижчий за 1,2x. Ми вважаємо, що позиція ліквідності компанії знаходиться під тиском, оскільки ми вважаємо, що "Укрзалізниця" не зможе протистояти зовнішнім подіям без додаткової фінансової підтримки з боку держави", – наголошується у релізі агентства.

Як повідомлялося, раніше S&P Global Ratings знизило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "B-/B" до "CCC+/C". Водночас агентство підтвердило рейтинги в національній валюті на рівні "B-/B" та "uaBBB-".