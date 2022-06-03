Турецьке інформагентство анонсувало переговори про розблокування експорту українського зерна

Найближчими днями у Стамбулі відбудеться зустріч за участю представників України, РФ, Туреччини та ООН, присвячена обговоренню "дорожньої карти" для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією українських морських портів.

Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

За даними агентства, в рамках зустрічі планується обговорити питання маршрутів, страхування та безпеки кораблів, а також розмінування в регіоні.

"Очікується, що близько 20 мільйонів тонн зерна та насіння соняшнику з Росії та України будуть доставлені на світові ринки завдяки механізму командного центру, який планується створити в Стамбулі", – зазначається у повідомленні.

Завдяки запропонованому механізму очікується, що території навколо портів у Чорному морі будуть розміновані, а запаси зерна безпечно потраплять на зовнішні ринки.

Anadolu відзначає, що питання створення такого механізму президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював у понеділок під час телефонних розмов з Владіміром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

"У розмові з Ердоганом Путін зазначив, що Росія готова сприяти безперешкодним перевезенням вантажів у координації зі своїми турецькими партнерами, у тому числі зернових з українських портів. У розмові з Зеленським Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем", – повідомляє турецьке інформагентство.

Воно також наводить слова Ердогана про те, що керівники держав позитивно ставляться до участі в командному центрі, який буде створений за участю сторін і ООН, та розміщення центру в Стамбулі.