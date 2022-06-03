Турецьке інформагентство анонсувало переговори про розблокування експорту українського зерна
Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.
За даними агентства, в рамках зустрічі планується обговорити питання маршрутів, страхування та безпеки кораблів, а також розмінування в регіоні.
"Очікується, що близько 20 мільйонів тонн зерна та насіння соняшнику з Росії та України будуть доставлені на світові ринки завдяки механізму командного центру, який планується створити в Стамбулі", – зазначається у повідомленні.
Завдяки запропонованому механізму очікується, що території навколо портів у Чорному морі будуть розміновані, а запаси зерна безпечно потраплять на зовнішні ринки.
Anadolu відзначає, що питання створення такого механізму президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював у понеділок під час телефонних розмов з Владіміром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.
"У розмові з Ердоганом Путін зазначив, що Росія готова сприяти безперешкодним перевезенням вантажів у координації зі своїми турецькими партнерами, у тому числі зернових з українських портів. У розмові з Зеленським Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем", – повідомляє турецьке інформагентство.
Воно також наводить слова Ердогана про те, що керівники держав позитивно ставляться до участі в командному центрі, який буде створений за участю сторін і ООН, та розміщення центру в Стамбулі.