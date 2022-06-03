Збитки довкіллю внаслідок російської агресії перевищують 200 мільярдів, – Міндовкілля

Сума зафіксованих на сьогодні збитків довкіллю, завданих внаслідок агресії РФ проти України, перевищує 200 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми постійно збираємо інформацію. Всі ті зафіксовані кейси щодня додаються до мобільного додатку "Екозагроза", до якого може долучитися кожен. На сьогоднішній день ця цифра вже перевищила 200 млрд грн. І ми продовжуємо фіксувати ці збитки", – сказав він журналістам на майданчику ЧАЕС під час відвідування зони відчуження.



При цьому він зазначив, що не всі збитки довкілля можна оцінити у грошах.



"Є такі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобиться сотні років. Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випалені гектари цінних територій. І жодні кошти їх не відновлять", – пояснив міністр. .



Щодо самої ЧАЕС та зони відчуження, то, за його словами, загальна сума збитків, завданих російськими загарбниками за період окупації, вже досягла 2 млрд грн.



Водночас міністр висловив переконання, що ця сума буде значно вищою після остаточного виявлення фактів пошкоджень.



"Робота ще триває. Упевнений, що найближчим часом остаточна сума буде розрахована для того, щоб покласти її у загальний кошик збитків та заявити про них, щоб відшкодувати", – наголосив він, зазначивши, що на міжнародному рівні буде знайдено відповідний механізм відшкодування.



Він також наголосив, що Росія має, зокрема, компенсувати і моральні збитки працівникам ЧАЕС. "Тримати більше 30 діб без ротації – це травма, за яку Росія має заплатити відповідну ціну", – сказав глава відомства.



Як повідомлялося, Чорнобильську АЕС було окуповано з першого дня війни і до кінця березня. За цей час окупанти, зокрема, пограбували та зруйнували будівлі, розташовані в зоні, розікрали сучасну радіаційну лабораторію вартістю 6 млн євро. Крім того, під час окупації неможливо було здійснити ротацію персоналу, який фактично залишався у заручниках військових РФ.