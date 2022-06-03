Уряд Канади надасть українським біженцям фінансову допомогу

Влада Канади оголосила, що українські біженці, які прибули до країни, з 2 червня можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги – 3000 канадських доларів ($2387) на дорослого та 1500 канадських доларів ($1193) на дитину до 17 років.

Про це йдеться у повідомленні канадського уряду.

"Ці кошти допоможуть громадянам України та членам їхніх сімей задовольнити свої основні потреби, коли вони прибудуть до громад Канади – транспорт, довгострокове житло та пошук роботи", – йдеться у повідомленні.

Фінансову допомогу можуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей, які мають чинний дозвіл на роботу або навчання, тимчасовий дозвіл на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Заявку на виплати можна подати онлайн на сайті уряду. Для цього також необхідно відкрити рахунок у канадському банку, кошти надійдуть на нього протягом п'яти днів.