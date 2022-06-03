Підприємця на Полтавщині підозрюють у розкраданні надр на 100 мільйонів

На Полтавщині слідчі поліції підозрюють землевласника у спричиненні державі та екології збитків на суму в 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Полтавської області.

Зазначається, що власнику 10 земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів однієї з територіальних громад Полтавського району, інкримінують низку кримінальних правопорушень проти довкілля. Чоловікові повідомлено про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу України та розглядається клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

За словами заступника начальника поліції області Сергія Рекуна, правоохоронці встановили, що за допомогою спеціальної техніки власник 10 земельних ділянок незаконно заволодів ґрунтовим покривом земель, спричинивши довкіллю матеріальну шкоду на суму понад пів мільйона гривень.

Окрім того, зібрано докази його причетності до самовільного видобутку корисних копалин, без спеціального дозволу. Згідно з висновками судових експертиз, порушивши встановлені правила використання надр, землевласник завдав державі збитків на понад 99,5 млн грн.

Наприкінці травня цього року фігурантові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.