Київський фунікулер закривається на ремонт

Після завершення робіт із консервації вестибюля Київський фунікулер закривається на плановий ремонт.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

"Із початком повномасштабної агресії росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулеру як не лише громадського транспорту, але й пам’ятки. Адже фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути", – розповів він.

За словами Поворозника, питання консервації пам’ятки вдалось вирішити завдяки волонтерам. Так, вітражі верхньої станції закрили 12 дерев’яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи провели і на нижній станції. Загалом захист вітражів тривав понад місяць.

"Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулеру, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів", – сказав перший заступник голови КМДА.