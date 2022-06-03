Нацбанк визнав неплатоспроможним "Мегабанк" (оновлено)

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

Відповідне рішення №261-рш/БТ правління Національного банку ухвалило 2 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, банк не привів свою діяльності у відповідність із вимогами законодавства після віднесення його до категорії проблемних та не виконав вимоги щодо усунення порушень протягом визначеного строку.

Наголошується, що проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану, а почалися задовго до початку війни.

У Нацбанку нагадали, що "Мегабанк" віднесли до категорії проблемних ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

"Згідно зі статтею 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Проте акціонери АТ "Мегабанк" не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних", – йдеться у повідомленні.

Нацбанк уточнює, що частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Відповідно віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору. Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 травня Нацбанк оцінює у 4,4 млрд грн.

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Своєю чергою основний власник "Мегабанку" Віктор Суботін, який також є багаторічним керівником державного "Турбоатома" (зараз – "Укренергомашини"), заявив про незгоду з рішенням Національного банку.

Він звинуватив НБУ у тому, що на початку повномасштабної війни Нацбанк відмовив "Мегабанку" у наданні кредитів рефінансування, а також не допустив представників банку до участі в засіданні, на якого приймалося рішення про його неплатоспроможність.

Субботін уточнив, що вкладники зберігають у "Мегабанку" 4,5 млрд грн, водночас банк винен Мінфіну 16 млн євро. Крім того, на рахунках очолюваної Субботіним держкомпанії "Укренергомашини" в банку знаходилось понад 500 млн грн.

Водночас, за даними Нацбанку, "Укренергомашини" на рахунках оголошеного неплатоспроможним "Мегабанку" становили 1,4 млрд грн.

"Кошти юрособ (на рахунках "Мегабанку") становлять 2,5 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн – "Турбоатом" (зараз – "Укренергомашини"). Решта – це кошти інших компаній", – цитує першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову Інтерфакс-Україна.

За її словами, заборгованість банку перед Мінфіном за кредитами ЄІБ становить 500 млн грн. Крім того, близько 30 млн грн обліковються як непроведені платежі комунальних підприємств Харкова.

Як повідомлялося, за підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.