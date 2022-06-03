"Енергоатом" та Westinghouse домовилися про постачання ядерного палива та будівництво нових атомних енергоблоків

ДП "НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company 2 червня на майданчику Хмельницької АЕС підписали три нові угоди.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зокрема, йдеться про угоди: про постачання ядерного палива для всіх атомних електростанцій України, про збільшення кількості енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР 1000 в Україні, а також про створення інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні.

Угоди підписали президент "Енергоатому" Петро Котін, президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрегмен та віцепрезидент і керівний директор Westinghouse Азіз Даг.

Зазначається, що у зв‘язку з відмовою від закупівлі російського ядерного палива "Енергоатом" домовився з Westinghouse про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб всіх українських АЕС.

Йдеться про забезпечення пальним як вже працюючих енергоблоків, так і тих, які компанії у співпраці планують побудувати в Україні. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у шведському Вестеросі. Водночас виробництво компонентів тепловидільних збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом", який наразі завершує кваліфікацію з виробництва голівок і хвостовиків для палива Westinghouse.

У межах співпраці щодо будівництва нових енергоблоків АЕС в Україні за технологією АР 1000 "Енергоатом" та Westinghouse домовилися про збільшення їх кількості з 5-ти до 9-ти блоків.

Обидві компанії також підтвердили свій намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься інженерно-технічним і технологічним супроводженням будівництва та експлуатації енергоблоків АР 1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації блоків українських АЕС.

За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, укладені між "Енергоатомом" та Westinghouse домовленості є черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності нашої держави та її безвуглецевого майбутнього. Вони відкривають величезний потенціал постачання української електроенергії до країн Європи, що сприятиме зменшенню їхньої залежності від російських енергоносіїв.

"Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу РФ. У перспективі Україна може стати ключовим постачальником електроенергії в Європу", – зазначив він.