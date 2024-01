У Конгресі США хочуть підвищити податки для компаній, які працюють в РФ та Білорусі

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт отримав назву The Support Ukraine Through Our Tax Code Act – Закон про підтримку України через Податковий Кодекс.

Його авторами стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Як зауважив нардеп, усі вони входять до двопартійного обєднання "За країну", створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння.

Законопроєкт передбачає, що діяльність компанії у Росії та Білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії. Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в Росії – і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину – американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній", – йдеться у спільній заяві конгресменів.

Аналогічний законопроєкт внесений і у Сенаті США очільником фінансового комітету Сенату США Роном Уайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.