Ціни на автогаз у мережах АЗС за тиждень зросли ще на 1,7 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС за тиждень (з 27 травня до 3 червня) зросла на 1,68 грн – до 42,29 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,01 грн/л і 0,98 грн/л – до 42 і 41,98 грн/л відповідно.

На 2 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 41,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 41,98 грн/л (+1 грн до 27 травня). На станціях "Автотранс" і UPG продукт здорожчав на 1 і 3 грн/л – до 40,98 і 37 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,25-2,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" та інших.