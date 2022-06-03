Світові ціни на продовольство знижуються другий місяць поспіль, – ООН

Світові ціни на продовольство у травні порівняно з квітнем знизилися на 0,6%.

Про це свідчать дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – ФАО, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що зниження спостерігається другий місяць поспіль після рекордного зростання, зафіксованого у березні.



Індекс продовольчих цін ФАО у травні склав 157,4 пункта, що на 0,6% нижче за показник квітня. Але порівняно із травнем 2021 року він зріс на 22,8%. Падіння у травні порівняно з квітнем було обумовлено зниженням цін на олію та молочні продукти. Ціни на цукор також знизилися, але менше. Тим часом зерно та м'ясо подорожчали, уточнюється у повідомленні.



Індекс цін на зернові у травні за місяць зріс на 2,2%. У порівнянні з травнем минулого року зростання склало 29,7%. Ціни на пшеницю зростають четвертий місяць поспіль, підвищившись у травні на 5,6% (на 56,2% порівняно із травнем минулого року).

"Різке зростання цін на пшеницю було викликане забороною на експорт, оголошеною Індією на тлі побоювань щодо стану врожаю в кількох провідних країнах-експортерах, а також зниження перспектив виробництва в Україні через військові дії", – повідомляється в огляді.



Індекс цін на олію в травні в місячному вираженні знизився на 3,5%, але залишився помітно вищим за рівень попереднього року.



Індекс цін на молочні продукти у травні знизився на 3,5% порівняно з квітнем, що стало першим зниженням після восьми послідовних місячних підвищень. Але все одно, порівняно з травнем минулого року, відзначено зростання на 16,9%. Світові ціни впали на всі молочні продукти, також подешевшало сухе молоко.



Індекс цін на м'ясо минулого місяця зріс на 0,5%, встановивши новий рекордний максимум. Це зумовлено різким зростанням світових цін на м'ясо птиці, що більш ніж компенсувало зниження цін на свинину та баранину. Ціни на м'ясо великої рогатої худоби залишалися стабільними.



Індекс цін на цукор у травні знизився на 1,1%, що стало першим зниженням після різкого зростання, зареєстрованого у попередні два місяці. Це викликано обмеженим глобальним імпортним попитом та хорошими перспективами доступності цукру, які зумовлені високим урожаєм в Індії.



Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.