"Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Запоріжжя до польського Перемишля

З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль – Запоріжжя, який курсуватиме з 12 червня.