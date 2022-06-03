"Укравтогаз" відновив роботу 32 газових заправок

Найбільша в країні мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) "Укравтогаз" (дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України") відновив роботу 32 станцій.

Про це повідомляє прессужба компанії.

"Дефіцит на ринку автомобільного палива, стрімке зростання цін на нафтопродукти, численні запити від наших клієнтів та сил спротиву військовій агресії, гостра суспільна потреба в пальному, все це підштовхнуло нас якнайшвидше відновити продаж стисненого природного газу CNG на АГНКС в багатьох регіонах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 32 заправних станціях мережі клієнти можуть заправитися без величезних черг, без обмежень за обсягом заправки, а також зі зрозумілим щоденним графіком продажу та стабільною якістю пального.

Як повідомлялося, "Укравтогаз" з грудня минулого через високі ціни на природний газ, що склалися на ринку, почав поетапно призупиняти роботу своїх АГНКС. З 1 лютого 2022 року було припинено комерційну заправку на всіх об'єктах компанії, але з квітня станції почали поступово виходити з простою.