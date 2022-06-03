В Україні зараз більше немає проблемних банків, – НБУ

Після визнання неплатоспроможним "Мегабанку" в Україні наразі більше немає проблемних банків.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка, інформує Інтерфакс-Україна.

"Інформація про статус банку як "проблемний" закрита, це банківська таємниця, але я скажу, що на сьогодні банків, які мають статус "проблемний" немає. Національним банком на сьогодні "проблемним" не визнано жодного банку", – сказав заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4,4 млрд грн.

За підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.