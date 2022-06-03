Туреччина купує вкрадене окупантами українське зерно, – посол України

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив у п'ятницю, що Туреччина є однією з країн, що купує викрадене Росією українське зерно.

Про це повідомляє Reuters.



Дипломат також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Як повідомлялося, українська сторона передала Туреччині список кораблів, які вивозили крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини, та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.