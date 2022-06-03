"Енергоатом" почне експортувати електроенергію до Молдови (оновлено)

Із 4 червня розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що компанія уклала експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, Енергоатом планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год.

"Завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню. Енергоатом має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Водночас український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку, наголосили в компанії.

Згідно з результатами добових аукціонів на доступ до міждержавного перетину, на 4-5 червня "Енергоатом" викупив 150 МВт потужності для експорту електроенергії в Молдову рівним графіком, ще 200 МВт рівним графіком викупило "Укргідроенерго", яке експортує електроенергію в Молдову з 12 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами місячного аукціону на червень, 420 МВт пропонованих можливостей для експорту в Молдову викупили чотири компанії, більше всього з яких "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова – 403 МВт. Ціна перетину склала всього 0,02 грн за МВт-год, втім компанії можуть не використовувати викуплені потужності.

Крім того, на 1 червня 110 МВт на аукціоні 110 МВт на перші чотири години та 180 МВт на всі інші викупило "Укргідроенерго", яке почало експортувати в Молдову з середини травня в об’ємі 80-170 МВт залежно від години доби, на 2-3 червня перетин не викупався.

Як повідомлялося, Молдова планує забезпечити близько 30% власних потреб в електричній енергії у червні, придбавши її в українського "Енергоатома", решту споживання покриватиме Молдовська ДРЕС.

У травні електроенергію до Молдови експортувало "Укргідроенерго", відповідно до графіку, узгодженого з Energocom та Moldelectrica. В компанії такі поставки називали "тестовими".

Нагадаємо, "Енергоатом" вже постачав електроенергію до Молдови у жовтні 2020 року, того місяця до цієї країни буде експортовано 14,9 тис. МВт-год.