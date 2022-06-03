Поліція затримала на хабарі ще одного директора підприємства Академії аграрних наук
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, затриманий вимагав ці кошти від приватного підприємця за укладання договору оренди складських приміщень державного підприємства, офіційна вартість якого мала б складати лише 5 000 грн на місяць.
Посадовця затримали 2 червня під час отримання ним неправомірної вигоди.
За даними Нацполіції, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, у листопаді 2021 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали ще одного директора підприємства Національної академії аграрних наук (НААН) під час отримання $50 тис. хабаря.
Нагадаємо, у грудні 2020 року СБУ затримувала президента Національної академії аграрних наук України (НААН) у справі про отримання хабара у вигляді позашляховика. За даними на сайті НААН, її президентом є Ярослав Гадзало, він все ще залишається на своїй посаді.
У січні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили президента Національної академії аграрних наук і ще чотирьох високопосадовців НААН про підозру в причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель, що належали академії. Серед підозрюваних у цій справі також був президент НААН Ярослав Гадзало (на час скоєння злочину – віце-президент).
За даними слідства, протягом 2013-2014 років посадові особи НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі та повинні були використовуватися виключно з дослідними цілями.