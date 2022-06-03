Поліція затримала на хабарі ще одного директора підприємства Академії аграрних наук

Співробітники Національної поліції затримала керівника держпідприємства одного з інститутів Національної академії аграрних наук (НААН) України під час отримання хабаря у розмірі 135 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, затриманий вимагав ці кошти від приватного підприємця за укладання договору оренди складських приміщень державного підприємства, офіційна вартість якого мала б складати лише 5 000 грн на місяць.

Посадовця затримали 2 червня під час отримання ним неправомірної вигоди.

За даними Нацполіції, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали ще одного директора підприємства Національної академії аграрних наук (НААН) під час отримання $50 тис. хабаря.

Нагадаємо, у грудні 2020 року СБУ затримувала президента Національної академії аграрних наук України (НААН) у справі про отримання хабара у вигляді позашляховика. За даними на сайті НААН, її президентом є Ярослав Гадзало, він все ще залишається на своїй посаді.

У січні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили президента Національної академії аграрних наук і ще чотирьох високопосадовців НААН про підозру в причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель, що належали академії. Серед підозрюваних у цій справі також був президент НААН Ярослав Гадзало (на час скоєння злочину – віце-президент).

За даними слідства, протягом 2013-2014 років посадові особи НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі та повинні були використовуватися виключно з дослідними цілями.