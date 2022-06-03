Найбільша страхова компанія Європи вирішила продати бізнес в Росії

Один з найбільших страхувальників у світі – німецький концерн Allianz Group – продає компанії контрольний пакет у своєму російському бізнесі місцевій компанії "Інтерхолдинг", власнику місцевого страхувальника "Зетта Страхування".

Як повідомляється на сайті компанії, після завершення угоди Allianz збереже міноритарну частку у розмірі 49,9% в об’єднаній компанії.

За оцінками компанії, операція матиме негативний вплив на її фінансові результати у розмірі близько 400 млн євро.

"Угода, яка виникла після рішення Allianz скоротити операції в Росії, спрямована на забезпечення безперервності для клієнтів і співробітників", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, німецький концерн Allianz 14 березня повідомив, що не відкриватиме в РФ новий бізнес і "суттєво і впорядковано" скоротить свою присутність у країні.

Про призупинення своєї діяльності в РФ також оголосили швейцарські компанії Zurich Insurance і Swiss Re – другий за величиною перестраховик у світі. Як повідомили у Swiss Re, компанія не укладатиме нових угод із клієнтами в Росії та Білорусі незалежно від того, перебувають вони під санкціями чи ні, а діючі угоди не будуть продовжені. Таку саму заяву зробила третя у світі перестрахувальна компанія Hannover Re.

Група Allianz почала роботу в Росії в 1990 році. У липні 2001 року група придбала 45,5% акцій компанії РОСНО, а в 2007 році стала її основним акціонером. З 2012 року на російському ринку працює страхова компанія "Альянс" – під єдиним глобальним брендом Allianz. Зараз у групу Allianz в Росії входять страхові компанії "Альянс", "Альянс Життя", "Медекспрес" і "Медекспрес-сервіс".