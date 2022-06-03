Росія вивезла в Сирію вкрадене в Україні зерно на $40 мільйонів, – Reuters

Росія надіслала своєму союзнику Сирії приблизно 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну.

По це повідомило посольство України в Бейруті, назвавши ці вантажі "злочинною діяльністю", передає Reuters.

У заяві для Reuters посольство зазначило, що вантажі включали один на борт "Матрос Позиніч", судна під російським прапором, яке пришвартовалося в головному морському порту Сирії "Латакія" наприкінці травня.

Дані Refinitiv показують, що "Матрос Позиніч" завантажує пшеницю в порту "Севастополь" у Криму, анексованому Росією в 2014 році, з датою відправлення 19 травня та місцем вивантаження в Сирії.

Супутникові знімки від Planet Labs PBC 29 травня показали те саме судно, що пришвартоване в "Латакії".

Посольство України в Лівані, посилаючись на українські правоохоронні органи, стверджує, що зерно на борту "Матрос Позиніч" було "викрадено" з українських сховищ у районах, нещодавно окупованих російськими військами.

Міністерство оборони Росії та сирійське міністерство інформації не відразу відповіли на запити Reuters про коментар.

"Пшеницю крадуть із підприємства, яке об’єднує пшеницю трьох областей України в одну партію", – повідомили у посольстві.

"Це злочинна діяльність", – йдеться в заяві.

Також зазнаається, що посольство намаголося звернутися до сирійської влади, але відповідь так і не отримало.

У посольстві повідомили, що за останні три місяці в Сирію надійшло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю вище $400 за тонну такий обсяг коштував би понад $40 млн.

Міністерство інформації Сирії не відповіло відразу на електронні запитання Reuters з проханням прокоментувати звинувачення в тому, що країна отримала 100 тис. тонн вкраденої української пшениці і що поставки були злочинною діяльністю.

На початку травня повідомлялося, що російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.