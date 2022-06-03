Євросоюз заборонив допомагати в організації популярної схеми для експорту російської нафти
Як зазначається в опублікованому в Офіційному журналі ЄС документі, заборона не поширюється на виконання до 5 грудня 2022 договорів, укладених до 4 червня 2022, або додаткових договорів, необхідних для виконання таких договорів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Також дозволено перевезення нафти чи нафтопродуктів, якщо вони походять із третьої країни і лише завантажуються та відправляються з Росії або проходять транзитом через РФ, за умови що і походження, і власник цих товарів не є російськими.
Раніше Bloomberg та The Financial Times писали, що через потенційні наслідки фінансових санкцій все менше судновласників готові надавати свої танкери для завантаження в Росії, тому експорт російської нафти усе частіше відбувається з використанням схеми, яка передбачає перевантаження нафти у морі.
Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.
Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.