Норвегія готова долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, – Міненерго

Норвегія готова долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України. Так, норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова із заступником голови місії посольства Королівства Норвегія Александрою Вацко.

Як повідомляється, зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають у себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу.

Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України.