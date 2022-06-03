Єврокомісія створила бізнес-платформу для вивезення зерна з України

Єврокомісія продовжує шукати найефективніші способи вивезення заблокованого Росією в українських портах зерна сухопутними шляхами і створила бізнес-платформу для контактів представників європейської логістики з українськими зернотрейдерами.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань транспорту Адальбер Янз на брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Щоб спростити вивезення зерна, Єврокомісія започаткувала сьогодні новий інструмент в межах Європейської мережі підприємств, що дозволяє поєднувати зусилля бізнесу в ЄС та в Україні. Він спрямований на створення нового партнерства між європейськими компаніями, що пропонують транспортні або складські рішення, та українськими зернотрейдерами, які шукають європейських партнерів з логістики", – сказав Янз.

Він пояснив, що в країнах ЄС створені контактні пункти, де представники європейської логістики зможуть розв'язувати організаційні питання з українськими партнерами за принципом одного вікна.

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"Країни ЄС також вживають заходів для прискорення процедур у пунктах перетину кордонів. Європейська комісія готує угоди у сфері дорожнього транспорту між ЄС з одного боку, і з Україною та Молдовою – з іншого", – додав Янз.

За його словами, продовження європейського транспортного коридору TEN-T в Україну не лише поліпшить сполучення між Євросоюзом і Україною, а й підготує ґрунт для майбутньої роботи з відновлення країни, сприятиме зближенню між ЄС і Україною.

При цьому ЄС вітає зусилля в межах ООН з розблокування шляхів морського сполучення для вивезення українського врожаю традиційними морськими шляхами з українських портів, додав речник ЄК.

Як повідомлялося, в Сирію за три місяці надійшло краденого з України зерна на $40 млн.

На початку травня повідомлялося, що російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Крим у Сирію, звідки воно може постачатися в інші країни Близького Сходу.