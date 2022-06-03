Кабмін виділив 34 мільярди на доплати співробітникам МВС

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 3 червня, виділив Міністерству внутрішніх справ (МВС) 34,38 млрд грн з резервного фонду на доплати співробітникам.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виділено органам системи МВС кошти з резервного фонду державного бюджету в сумі 34,38 млрд грн для забезпечення належної оплати праці особового складу та працівників органів системи МВС, виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців та для матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів ДСНС", – написав Мельничук.

Відкриваючи засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що з цих коштів 33,6 млрд грн підуть на підвищені виплати співробітникам МВС, які боронять Україну. Ще 275 млн грн виділено для виплат рятувальникам ДСНС.

Крім того, Кабмін на своєму засіданні вніс зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.