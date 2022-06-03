Італія купила два плавучі LNG-термінали для заміни російського газу

Італійський газотранспортний оператор Snam придбав дві плавучі регазифікаційні установки, які стануть першими плавучими LNG-терміналами в Італії.

Про це повідомляє Maritime Executive, передають Порти України.

Як повідомляється, Snam заплатить $350 млн за судно Golar Tundra, збудоване у 2015 році, яке може працювати як термінал для зберігання газу, і як судно для його транспортування. Очікується, що воно почне працювати в Італії навесні 2023 року.

У середині травня Snam підписала угоду про придбання газовозу Golar Arctic, збудованого у 2003 році. Вартість операції – $286 млн. Судно необхідно переобладнати для роботи в якості терміналу, і це триватиме близько двох років.

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Сукупна потужність зберігання на терміналах становитиме понад 10 млрд кубометрів, вони будуть розташовані в Тірренському морі та, можливо, в Адріатичному морі.

Ще в березні уряд доручив Snam розпочати переговори про постачання в країну потужностей із зберігання LNG, щоб знизити залежність Італії від російського газу.

Італія щорічно імпортує близько 30 млрд кубометрів газу з РФ, що становить близько 40% всього імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої постачання енергоносіїв за рахунок збільшення імпорту СПГ із США, Катару та Мозамбіку.

За словами міністра екологічного переходу Роберто Чинголані, для повної заміни російського імпорту потрібно не менше трьох років. Чинголані зазначив що 20 млрд кубометрів можна замінити у найближчій та середньостроковій перспективі за рахунок заходів, включаючи використання більшої кількості LNG.