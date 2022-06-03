Євросоюз запровадив санкції проти "КАмАЗа" та російського Національного депозитарію

Європейський союз у рамках шостого пакету санкцій проти РФ запровадив санкції проти 18 російських компаній.

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, до санкційного списку зокрема увійшов найбільший російський виробник вантажівок "КАМАЗ" та "Ульяновській автомобільний завод" (УАЗ), які постачають техніку російським окупаційним військам.

Під санкції також потрапили "Ніжнєкамскій завод вантажних шин", виробники шин для вантажних автомобілів "УК Татнєфть-Нєфтєхім", "Ніжнєкамскшина" та їх дистрибутор ТД "Кама".

Санкції також запроваджено щодо низки компаній, пов’язаних з російським ВПК, – холдингу "Гарнізон", "Обороненерго", "Воєнтелеком", "Воєнторг", "Воєнтекстильпром", "Незалежна страхова група", "Кронштадт технології", "Ремдизель", "Компанія "Сухой", "121 авіаційний ремонтний завод".

Крім того, до санкційного списку включено російський Національний розрахунковий депозитарій (входить до групи "Московської біржі").

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.