Україна отримала другий пільговий кредит від Німеччини на 150 мільйонів євро
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я.
"Кредитні кошти були надані, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, відповідна кредитна угода була підписана 24 травня 2022 року. Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років).
Нагадаємо, 7 квітня Україна вже підписала ще одну угоду з KfW про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Ці кошти пішли на покриття витрат держбюджету, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".