Україна отримала другий пільговий кредит від Німеччини на 150 мільйонів євро

У п’ятницю, 3 червня, до державного бюджету України надійшли кошти на суму 150 млн євро від державного банку уряду ФРН "Кредитна установа для відбудови" (KfW).

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я.

"Кредитні кошти були надані, як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідна кредитна угода була підписана 24 травня 2022 року. Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років).

Нагадаємо, 7 квітня Україна вже підписала ще одну угоду з KfW про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Ці кошти пішли на покриття витрат держбюджету, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".