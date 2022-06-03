Україна збільшить можливості для імпорту газу з Польщі до 18 мільйонів кубометрів на добу, – Макогон

"Оператор ГТС України" працює над збільшенням гарантованих потужностей транспортування газу із Польщі, потенційно вони можуть становити 18 млн кубометрів на добу.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон в інтерв'ю Укрінформу.

"Наразі ми можемо імпортувати з напрямку Польщі понад 4 млн кубометрів на добу. Однак працюємо з польською стороною над збільшенням гарантованих потужностей транспортування природного газу в напрямку Польща-Україна. Потенційно гарантована потужність на точці з’єднання Польща-Україна може становити 6,6 млрд кубометрів/рік або 18 млн кубометрів на добу", – сказав Макогон.

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Він зазначив, що після запуску інтерконектора Польща-Словаччина Україна зможе імпортувати з Польщі через Словаччину майже 13 млн кубометрів палива на добу (4,7 млрд кубометрів на рік).

За словами Макогона, на сьогодні можливості добового імпорту газу зіставні з обсягом українського видобутку газу та становлять 54 млн кубометрів. Зокрема, з 1 січня Україні доступні потужності для імпорту 8 млн кубометрів на добу з боку Угорщини. Спочатку цей проєкт був розрахований на три місяці, але з огляду на його успішність ОГТСУ та угорська компанія FGSZ продовжили його до 31 березня 2023 року.

Крім того, з 4 березня Україна може імпортувати 15 млн кубометрів газу на добу зі Словаччини.

"Ми цілеспрямовано працювали й працюємо над збільшенням гарантованих потужностей для імпорту газу навіть за відсутності транзиту. Аби тільки постачальники користувались цими можливостями. Наразі фізично закачування імпортного газу ще не відбувається", – зауважив Макогон.

Він також повідомив, що ОГТСУ опрацьовує можливість постачання газу з Греції та Туреччини через Трансбалканський коридор.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині завершується будівництво нового газопроводу з Польщі, будівельні роботи перебувають на завершальній стадії.

Як до того повідомляв очільник Оператора ГТС, після завершення будівництва інтерконектора Польща-Словаччина Україна отримає повний доступ до терміналів у Польщі та країн Балтії.